"Нормально за такої переваги ворога": військовий аналітик про завмирання фронту і окопну війну часів Першої світової

35-мільйонна нація може гідно та ефективно боротися, але зрівнятися у показниках із нацією у 140 мільйонів — дещо непросто

Нині Україна перебуває у стані завмирання фронту, вогневої рівноваги та окопної війни зразка 1915-1917 років. Однак це не дорівнює поняттю "найскладнішої ситуації на фронті".

Про це "Телеграфу" сказав полковник ЗСУ, військовий аналітик, кандидат політичних наук Петро Черник. Він відповів на питання про провал контрнаступу та занепадні настрої після цього.

"А хто вирішив, що він був провалений? За минулий рік ми – кількісно слабша сторона – прорубали в "лінії Суровікіна" плацдарм 10 на 10 кілометрів. Окупанти Бахмут взяли "м’ясними хвилями", внаслідок чого було вбито 22 тисячі найманців ПВК "Вагнер". Це безпрецедентні характеристики", — сказав Черник.

Він також додав, що згідно з підрахунками Oryx, в один з тижнів боїв за Авдіївку було зафіксовано історичний рекорд співвідношення підтверджених втрат: 1 до 15. Тобто йдеться про 748 бойових броньованих машин (понад сім полків) і 364 танки (чотири полки).

"А тепер згадаємо діаметр Авдіївки (5-8 км), у якому росіяни просунулися на показники роти – півтора-два кілометри. От і маємо, що навала "другої армії світу" стримує 18-та армія світу. татаро-монгольської орди, адже московити — ніхто інший, як їхнє продовження. Ми перші в історії витримуємо конвенційну війну такого типу та характеру, меншими силами проти великих ресурсів", — наголосив полковник.

Нині, як зазначає Черник, справді можна спостерігати стан завмирання фронту, вогневої рівноваги та окопної війни зразка 1915-1917 років. Водночас це не означає, що ситуація на фронті найскладніша.

"Це цілком нормально за такої чисельної переваги ворога: 35-мільйонна нація може гідно та ефективно боротися, але зрівнятися у показниках з нацією у 140 мільйонів, яка до того ж не вважає власні втрати – дещо непросто", — підсумував співрозмовник.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні питання щодо війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава ЦРУ Вільям Бернс розповів, чи зможе Україна вистояти у війні без допомоги США. За його словами, без допомоги можна буде побачити "більше за Авдіївок".