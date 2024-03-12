"Нормально при таком преимуществе врага": военный аналитик о замирании фронта и окопной войне времен Первой мировой

35-миллионная нация может достойно и эффективно бороться, но сравниться в показателях с нацией в 140 миллионов — несколько непросто

Сейчас Украина находится в состоянии замирания фронта, огневого равновесия и окопной войны образца 1915-1917 годов. Однако это не равно понятию "сложнейшей ситуации на фронте".

Об этом "Телеграфу" сказал полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник. Он ответил на вопрос о провале контрнаступления и упадочных настроениях после этого.

"А кто решил, что оно было провалено? За прошлый год мы – количественно более слабая сторона – прорубили в "линии Суровикина" плацдарм 10 на 10 километров. Оккупанты Бахмут взяли "мясными волнами", в результате чего были убиты 22 тысячи наемников ППК "Вагнер". Это беспрецедентные характеристики", — сказал Черник.

Он также добавил, что согласно подсчетам Oryx, в одну из недель боев за Авдеевку был зафиксирован исторический рекорд соотношения подтвержденных потерь: 1 к 15. То есть, речь идет о 748 боевых бронированных машинах (свыше семи полков) и 364 танках (четыре полка).

"А теперь вспомним диаметр Авдеевки (5-8 км), в котором россияне продвинулись на показатели роты – полтора-два километра. Вот и имеем, что нашествие "второй армии мира" сдерживает 18-я армия мира. И сдерживаем мы их со времен татаро-монгольской орды, ведь московиты – никто другой, как их продолжение. Мы первые в истории выдерживаем конвенционную войну такого типа и характера, меньшими силами против больших ресурсов", — подчеркнул полковник.

Сейчас, как отмечает Черник, действительно можно наблюдать состояние замирания фронта, огневого равновесия и окопной войны образца 1915-1917 годов. В то же время это не значит, что ситуация на фронте сложнейшая.

"Это вполне нормально при столь численном преимуществе врага: 35-миллионная нация может достойно и эффективно бороться, но сравниться в показателях с нацией в 140 миллионов, которая к тому же не считает собственные потери – несколько непросто", — подытожил собеседник.

Полный текст интервью читайте на сайте "Телеграф" в материале: Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, сможет ли Украина выстоять в войне без помощи США. По его словам, без помощи можно будет увидеть "больше Авдеевок".