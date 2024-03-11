Российское наступление удалось остановить: заявил Зеленский и рассказал о ситуации на фронте

У ВСУ по-прежнему наблюдается нехватка вооружения, но ситуация на фронте стабилизировалась

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что ситуация на фронте сейчас обстоит намного лучше, чем несколько недель назад. При этом он отметил, что российское наступление удалось остановить.

Как рассказал глава государства в интервью французскому каналу BFMTV, российская армия теряет огромное количество сил, но если украинская армия не получит военную помощь, то через "неделю или месяц" ситуация может измениться.

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, средств ПВО и возможностей противостоять российскому дальнобойному оружию и высокой плотности российских дронов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты не захватили Авдеевку, а сровняли ее с землей, что свидетельствует о том, что у противника сохраняется мощное превосходство в области дальнобойного вооружения.

"Они на 20 километров впереди нас", — сказал Зеленский.

Вместе с тем украинский президент отметил, что понимает опасения французского коллеги Эммануэля Макрона, который поднял тему введения в Украину войск НАТО. По его словам, французская армия может оставаться во Франции, пока держится Украина, однако в случае поражения российский диктатор не будет останавливаться и может напасть на какую-то страну Альянса. В таком случае французам придется тоже воевать.

"Ваши дети не будут умирать в Украине", — сказал Зеленский, отметив, что нет необходимости вводить войска НАТО.

Впрочем, он сразу же добавил, что Киев не откажется от помощи инструкторов и технического персонала.

При этом, говоря о том, как он относится к ужесточению риторики Макрона, Зеленский отметил, что французский лидер понял, что Путин его обманул и перестал доверять российскому диктатору.

Также Зеленский раскритиковал заявление Папы Римского о необходимости начать переговоры.

"Для Путина перерыв — это кислород. Это не переговоры, это способ восстановить боевые возможности своей армии и обучить своих молодых призывников", — отметил он.

Он добавил, факт получения россиянами снарядов из Северной Кореи явно свидетельствует о том, что у них есть проблемы с некоторыми видами вооружений.

Как сообщалось ранее, западные журналисты сообщили, что многие стратегически важные точки украинской линии фронта имеют недостаточную защиту.