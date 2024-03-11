Оставляют желать лучшего: в СМИ встревожены из-за состояния украинских оборонных линий

По мнению западных журналистов, очень многие стратегически важные точки украинской линии фронта имеют недостаточную защиту

Российские террористы накопали на собственной линии обороны укреплений, которые Вооруженные силы Украины во время летнего контрнаступления преодолеть не смогли – только две линии из трех были прорваны. В то же время, украинские укрепления на многих участках оставляют желать лучшего.

Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel. Издание отмечает, что остатки российских укреплений до сих пор можно заметить на спутниковых снимках, например, Токмак укреплен так, что это выглядит "почти средневековым кольцом обороны".

В то же время город Орехов севернее находится под контролем Украины. И вокруг него гораздо меньше оборонительных сооружений, что вызывает тревогу, поскольку оба города похожи: они расположены близко к фронту и на ровной открытой территории.

Издание отмечает, что очень многие стратегически важные точки украинской линии фронта имеют недостаточную защиту. Авдеевка была мощным укрепрайоном, но за ней, куда отступили украинские войска, нормальной обороны нет. Такая же ситуация перед Часовым Яром, расположенным за Бахмутом.

"В связи со сложной ситуацией украинские подразделения собирают в социальных сетях пожертвования на экскаваторы для помощи в строительстве. Однако кроме землеройной техники особенно важно, чтобы ЕС удалось как можно быстрее доставить обещанные боеприпасы — это позволит им лучше удерживать россиян на их позициях", – резюмирует издание.

Отметим, что интенсивное строительство оборонительных рубежей на фронте подтверждает британская разведка. В иностранном ведомстве отметили важность этого шага. Фортификационные сооружения существенно усложнят наступление вражеских войск.

О важности усиления позиций сил обороны говорил и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, ВСУ должны укреплять рубежи и отражать атаки врага. Если скорость строительства фортификационных сооружений будет недостаточной, то фронт будет двигаться на запад.

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