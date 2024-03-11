Залишають бажати кращого: у ЗМІ стривожені через стан українських оборонних ліній

На думку західних журналістів, дуже багато стратегічно важливих точок української лінії фронту мають недостатній захист

Російські терористи накопали на власній лінії оборони укріплень, які Збройні сили Україні під час літнього контрнаступу подолати не змогли – тільки дві лінії з трьох були прорвані. Водночас українські укріплення на багатьох ділянках залишають бажати кращого.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Der Spiegel. Видання зазначає, що залишки російських укріплень й досі можна помітити на супутникових знімках, наприклад, Токмак укріплений так, що це виглядає "майже середньовічним кільцем оборони".

Водночас місто Оріхів північніше знаходиться під контролем України. І навколо нього набагато менше оборонних споруд, що викликає тривогу, оскільки обидва міста схожі: вони розташовані близько до фронту та на рівній відкритій території.

Видання зазначає, що дуже багато стратегічно важливих точок української лінії фронту мають недостатній захист. Авдіївка була могутнім укріпрайоном, але за нею, куди відступили українські війська, нормальної оборони нема. Така ж ситуація перед Часовим Яром, який розташований за Бахмутом.

"У зв'язку зі складною ситуацією українські підрозділи збирають у соціальних мережах пожертвування на екскаватори для допомоги у будівництві. Однак, крім землерийної техніки, особливо важливо, щоб ЄС вдалося якнайшвидше доставити обіцяні боєприпаси — це дозволить їм краще утримувати росіян на їхніх позиціях", – резюмує видання.

Зазначимо, що інтенсивне будівництво оборонних рубежів на фронті підтверджує британська розвідка. В іноземному відомстві наголосили на важливості цього кроку. Фортифікаційні споруди суттєво ускладнять наступ ворожих військ.

Про важливість посилення позицій сил оборони говорив і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, ЗСУ мають зміцнювати рубежі та відбивати атаки ворога. Якщо ж швидкість будівництва фортифікаційних споруд буде недостатньою, то фронт рухатиметься на захід.

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