Російський наступ вдалося зупинити: заявив Зеленський і розповів про ситуацію на фронті

У ЗСУ, як і раніше, спостерігається нестача озброєння, але ситуація на фронті стабілізувалася

Український президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на фронті зараз набагато краща, ніж кілька тижнів тому. При цьому він зазначив, що російський наступ удалося зупинити.

Як розповів глава держави в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, російська армія втрачає величезну кількість сил, але якщо українська армія не отримає військової допомоги, то через "тиждень чи місяць" ситуація може змінитися.

"У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, засобів ППО та можливостей протистояти російській далекобійній зброї та високій щільності російських дронів", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що окупанти не захопили Авдіївку, а зрівняли її із землею, що свідчить про те, що у противника зберігається потужна перевага в галузі далекобійного озброєння.

"Вони на 20 кілометрів попереду нас", — сказав Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що розуміє побоювання французького колеги Еммануеля Макрона, який порушив тему запровадження в Україну військ НАТО. За його словами, французька армія може залишатися у Франції, доки тримається Україна, проте у разі поразки російський диктатор не зупинятиметься і може напасти на якусь країну Альянсу. У такому разі французам доведеться також воювати.

"Ваші діти не вмиратимуть в Україні", — сказав Зеленський, зазначивши, що немає необхідності вводити війська НАТО.

Втім, він одразу додав, що Київ не відмовиться від допомоги інструкторів та технічного персоналу.

При цьому, говорячи про те, як він ставиться до посилення риторики Макрона, Зеленський зазначив, що французький лідер зрозумів, що Путін його обдурив і перестав довіряти російському диктатору.

Також Зеленський розкритикував заяву Папи Римського про необхідність розпочати переговори.

"Для Путіна перерва — це кисень. Це не переговори, це спосіб відновити бойові можливості своєї армії та навчити своїх молодих призовників", — зазначив він.

Також він додав, що факт отримання росіянами снарядів із Північної Кореї явно свідчить про те, що у них є проблеми з деякими видами озброєнь.

Як повідомлялося раніше, західні журналісти повідомили, що багато стратегічно важливих точок української лінії фронту мають недостатній захист.