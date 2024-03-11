Чи справді НАТО може втрутитися у війну? Полковник ЗСУ дав відповідь

На тлі розмов про введення військ Альянсу в Україну, "Телеграф" вирішив розібратися чи справді це можливо

Поки ракета не прилетить у Бундесвер і поки не буде доведено, що це російська ракета, війська НАТО не втрутяться у війну в Україні. Таку думку висловив полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник.

Але ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є. Своїми думками з цього приводу він поділився у розмові з "Телеграф".

"Ми маємо понад дві тисячі км кордону з РФ. Там стоять наші війська і техніка. Чому б не розмістити на найбільш спокійних ділянках — Луцьк і вгору від нього — батальйонно-тактичну групу, скажімо, Литви? Уявіть: 800 чоловік, 11 танків, 33 бойові броньовані машини. Звісно, вони б були нам корисні", — зазначив Петр Черник.

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон заговорив про відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі НАТО не має консенсусу з цього питання. А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в нашу країну.

Низка країн НАТО вже публічно виступила проти такої ідеї. При цьому деякі західні партнери, зокрема країни Балтики, підтримали їдею Макрона.

Видання Politico вважає, що Франція збирає коаліцію країн, які готові відправити свої війська в Україну.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні запитання про війну".

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії знову висловився про присутність військ НАТО в Україні.