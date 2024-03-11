Действительно ли НАТО может вмешаться в войну? Полковник ВСУ ответил

На фоне разговоров о вводе войск Альянса в Украину, "Телеграф" решил разобраться действительно ли это возможно

Пока ракета не прилетит в Бундесвер, и пока не будет доказано, что это российская ракета, войска НАТО не вмешаются в войну в Украине. Такое мнение высказал полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник.

Но вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть. Такое мнение выразил он в разговоре с "Телеграфом".

"У нас более двух тысяч км границы с РФ. Там стоят наши войска и техника. Почему бы не разместить на самых спокойных участках — Луцк и вверх от него — батальонно-тактическую группу, скажем, Литвы? Представьте: 800 человек, 11 танков, 33 боевые бронированные машины. Конечно, они были бы нам полезны ", — отметил Петр Черник.

Напомним, что в конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон заговорил об отправке западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, заключается в том, что в настоящее время у НАТО нет консенсуса по этому вопросу. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в нашу страну.

Ряд стран НАТО уже публично выступили против такой идеи. При этом некоторые западные партнеры, в частности, страны Балтики, поддержали идею Макрона.

Издание Politico считает, что Франция собирает коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину.

Детальнее по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии снова высказался о присутствии войск НАТО в Украине.