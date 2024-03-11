"Авдеевок может быть больше": глава ЦРУ рассказал, выстоит ли Украина без помощи США

Украина может добиться стратегического успеха или потерять новые территории

Если Конгресс США примет закон о выделении военной помощи Украине, то она сможет продемонстрировать успех в 2024 году. В противном случае ей грозит существенная потеря территорий.

Как рассказал глава ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях с участием глав разведсообщества США в Сенате после возвращения из Киева, сейчас у Украины есть два варианта, которые зависят только от действий США.

"Мы стоим на важном распутье для Украины, для европейской безопасности и для долгосрочных американских интересов по всему миру. Первая дорога с выделением помощи, которую поддержит Конгресс, ведет к вероятности зацементировать стратегический успех для Украины и стратегическое поражение для Владимира Путина", — сказал он.

Бернс добавил, что выделенного пакета должно хватить, чтобы Украина без проблем прошла 2024 год и этих средств даже хватит на начало 2025 года. По его прогнозу за это время ВСУ не только смогут удержать фронт, но и нанесут ряд разрушительных ударов по объектам оккупантов в Крыму и продолжат уничтожение черноморского флота.

Другой же вариант, если финансирования не будет, ведет к тому, что Украина будет терять территории, как это было в случае Авдеевки.

"Украинский партнер описал для меня что случилось. Он сказал: "Люди сражаются так долго и сильно как они могут, но у нас закончились боеприпасы, а россияне продолжают приходить". И я думаю без помощи в 2024 году, мы сможем увидеть больше Авдеевок", — добавил Бернс.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский признал, что ситуация на фронте сейчас обстоит намного лучше, чем несколько недель назад. При этом он отметил, что российское наступление удалось остановить.