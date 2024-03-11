"Авдіївок може бути більше": голова ЦРУ розповів, чи вистоить Україна без допомоги США

Україна може досягти стратегічного успіху або втратити нові території

Якщо Конгрес США ухвалить закон про виділення військової допомоги Україні, то вона зможе продемонструвати успіх у 2024 році. В іншому випадку їй загрожує суттєва втрата територій.

Як розповів глава ЦРУ Вільям Бернс на слуханнях за участю голів розвідувальної спільноти США в Сенаті після повернення з Києва, зараз Україна має два варіанти, які залежать тільки від дій США.

"Ми стоїмо на важливому роздоріжжі для України, для європейської безпеки та для довгострокових американських інтересів по всьому світу. Перша дорога з виділенням допомоги, яку підтримає Конгрес, веде до ймовірності зацементувати стратегічний успіх для України та стратегічну поразку для Володимира Путіна", — сказав він.

Бернс додав, що виділеного пакету має вистачити, щоб Україна без проблем пройшла 2024 рік, і цих коштів навіть вистачить на початок 2025 року. За його прогнозом, за цей час ЗСУ не тільки зможуть утримати фронт, а й завдадуть низки руйнівних ударів по об’єктах окупантів у Криму і продовжать знищення чорноморського флоту.

Інший варіант, якщо фінансування не буде, веде до того, що Україна втрачатиме території, як це було у випадку Авдіївки.

"Український партнер описав для мене, що трапилося. Він сказав: "Люди борються так довго і сильно як вони можуть, але у нас закінчилися боєприпаси, а росіяни продовжують приходити". І я думаю без допомоги у 2024 році, ми зможемо побачити більше Авдіївок", — додав Бернс.

Як повідомлялося раніше, український президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на фронті зараз набагато краща, ніж кілька тижнів тому. При цьому він зазначив, що російський наступ вдалося зупинити.