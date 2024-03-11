Україні потрібна зброя, а не "білі прапори": генсек НАТО відреагував на заяву Папи Римського

У НАТО відреагували на заяву понтифіка

Україна не повинна підіймати "білий прапор", а довгостроковий мир для неї можливий лише у випадку, якщо вона матиме достатньо сили, щоб відстояти свою позицію на переговорах. Водночас поразка України у війні проти Росії буде небезпечною для Заходу.

Як повідомляє Reuters, про це виданню розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи скандальну заяву Папи Римського Франциска.

"Якщо ми хочемо мирного довгострокового рішення шляхом переговорів, то спосіб досягти цього — надати військову підтримку Україні", — зазначив він.

При цьому він наголосив, що те, що відбувається за столом переговорів, безпосередньо залежить від становища на полі бою і того, на чиєму боці є військова сила. Крім того, Столтенберг наголосив, що про капітуляцію України зараз говорити не час.

"Це буде трагедією для українців. Це також буде небезпечним для всіх нас", — додав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск днями сказав, що Україна має мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Києву слід домовитися про припинення війни, оскільки "найсильніший той, хто може вчасно почати вести переговори".

Цю заяву розкритикували як у керівництві України, так і багато лідерів країн Заходу.

Пресслужба Ватикану спробувала пояснити слова понтифіка та заявила, що він не говорив про капітуляцію України, а мав на увазі необхідність мирних переговорів між Києвом та Москвою.