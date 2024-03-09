Папа Римський хоче, щоб Україна підняла "білий прапор": резонансна заява

Найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має мужність

Папа Римський Франциск уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сказав, що наша держава повинна мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Україні варто домовитись про припинення війни.

Про це пише Reuters. Зазначається, що, на думку Папи Римського, найсильнішим є той, хто може вчасно почати вести переговори.

У публічному полі точаться дебати щодо того, чи має здатись Україна, адже не змогла дати відсіч російським війська, як очікувалось, та чи не легітимізує такий крок дії сильнішої сторони, адже переможців не судять. Папа Франциск щодо цього сказав: "Але я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має мужність "білого прапора" та веде переговори". За його словами, переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.

"Слово вести переговори — це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що справи йдуть не добре, ви повинні мати мужність вести переговори", — сказав Франциск.

Раніше Папа наголошував на важливості переговорів, але не говорив, що хтось має підняти "білий прапор" та бути "переможеним". Видання такого нагадало, що торік Папа направив посланника миру, італійського кардинала Маттео Зуппі, до Києва, Москви та Вашингтона, щоб перевірити лідерів цих країн.

"Можна відчувати сором, — сказав Франциск про переговори, — але скількома мертвими вона (війна — ред.) закінчиться? (Треба — ред.) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", — додав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували бути посередником.

"Не соромтеся вести переговори, поки все не стане гірше", — сказав Франциск, який зробив сотні закликів до того, що він називає "мученицькою Україною". На запитання, чи готовий він стати посередником, Френсіс відповів: "Я тут".

В іншій частині інтерв’ю, говорячи про війну між Ізраїлем і ХАМАС, Франциск сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Зауважимо, що, за даними іноземного видання, папа Франциск висловив цю думку до того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським зробив заяву про переговори України та Росії. Він запропонував провести "мирний саміт" у Стамбулі, на який запросити представника РФ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський не погодився з турецьким колегою і заявив, що спочатку мир в Україні обговорять із союзниками, і лише потім можна долучати до процесу Росію.