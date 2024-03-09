Папа Римский хочет, чтобы Украина подняла "белый флаг": резонансное заявление

Сильнее всего тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет мужество

Папа Римский Франциск впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину сказал, что наше государство должно иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Украине следует договориться о прекращении войны.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что, по мнению Папы Римского, сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры.

В публичном поле идут дебаты относительно того, должна ли сдаться Украина, ведь не смогла дать отпор российским войскам, как ожидалось, и не легитимирует ли такой шаг действия более сильной стороны, ведь победителей не судят. Папа Франциск по этому поводу сказал: "Но я считаю, что самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет мужество "белого флага" и ведет переговоры". По его словам, переговоры должны проходить с помощью международных сил.

"Слово вести переговоры — это смелое слово. Когда вы видите, что вы потерпели поражение, что дела обстоят не хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры", — сказал Франциск.

Ранее Папа отмечал важность переговоров, но не говорил, что кто-то должен поднять "белый флаг" и быть "побежденным". Издание такого напомнило, что в прошлом году Папа направил посланника мира, итальянского кардинала Маттео Зуппи, в Киев, Москву и Вашингтон, чтобы проверить лидеров этих стран.

"Можно чувствовать стыд, — сказал Франциск о переговорах, — но скольки мертвыми она (война — ред.) закончится? (Нужно — ред.) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", — добавил Франциск, вспомнив Турцию среди стран, предложивших быть посредником.

"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не станет хуже", — сказал Франциск, сделавший сотни призывов к тому, что он называет "мученической Украиной". На вопрос, готов ли он стать посредником, Фрэнсис ответил: "Я здесь".

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАСом, Франциск сказал: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Отметим, что, по данным иностранного издания, папа Франциск высказал это мнение до того, как президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским сделал заявление о переговорах Украины и России. Он предложил провести "мирный саммит" в Стамбуле, на который был приглашен представитель РФ.

Напомним, что Владимир Зеленский не согласился с турецким коллегой и заявил, что сначала мир в Украине обсудят с союзниками, и только потом можно вовлекать в процесс Россию.