Украине нужно оружие, а не "белые флаги": генсек НАТО отреагировал на заявление Папы Римского

В НАТО отреагировали на заявление понтифика

Украина не должна поднимать "белый флаг", а долгосрочный мир для нее возможен только в случае, если у нее будет достаточно силы, чтобы отстоять свою позицию на переговорах. В то же время поражение Украины в войне против России будет опасно для Запада.

Как сообщает Reuters, об этом изданию рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя скандальное заявление Папы Римского Франциска.

"Если мы хотим мирного долгосрочного решения путем переговоров, то способ добиться этого — оказать военную поддержку Украине", — отметил он.

При этом он подчеркнул, что происходящее за столом переговоров напрямую зависит от положения на поле боя и того, на чьей стороне есть военная сила. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что о капитуляции Украины сейчас говорить не время.

"Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас", — добавил он.

Напомним, Папа Римский Франциск на днях сказал, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Киеву следует договориться о прекращении войны так как "сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры".

Это заявление подвергли критике как в руководстве Украины, так и многие лидеры стран Запада.

Пресс-служба Ватикана попыталась объяснить слова понтифика и заявила, что он не говорил о капитуляции Украины, а имел в виду необходимость мирных переговоров между Киевом и Москвой.