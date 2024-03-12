"Убьют свои же": полковник ВСУ объяснил, почему Путин не считает потери в Украине

Украина в свою очередь дорожит каждым своим военным, потому что все они для нее на вес золота

В ходе полномасштабной войны Россия потеряла уже более 400 тысяч своих военных, однако российский диктатор Владимир Путин совершенно не считает потери. Он осознает, что не может сдать назад, поскольку за такой грандиозный провал его убьют в своем же окружении.

Об этом "Телеграфу" сказал полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник. По его словам, Путин боится такого сценария, потому идет до конца, ценой жизни своих оккупантов.

"Враг знает, за что он сражается: если Путин проиграет, его просто убьют свои же. Он хорошо это осознает, поэтому бьется насмерть, не считаясь с потерями", — сказал Черник.

Также он подчеркнул, что Украина себе такой тактики не позволяет, потому что ценит своих военных и каждый человек для нашей армии на вес золота.

"Мы не можем позволить себе это, ведь чтим солдат, каждый из которых — на вес золота, поэтому тактика "мясных штурмов" для нас неприемлема", — объяснил Полковник.

Полный текст интервью читайте на сайте "Телеграф" в материале: Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские воины уничтожили важный командный пункт мотострелковой бригады россиян на Таврическом направлении.