Укр

Путину там нужен результат: военный аналитик назвал самый сложный участок фронта

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Силы обороны дают достойный отпор россиянам Новость обновлена 12 марта 2024, 19:13
Силы обороны дают достойный отпор россиянам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг будет давить всеми силами

Самым сложным направлением ведения боевых действий является восточный плацдарм. Там самый высокий риск прорыва линии обороны российскими войсками, которые стремятся показать какие-то результаты уже в ближайшее время.

Президент страны-террористки Владимир Путин стремится к успехам на фронте к своему переизбранию. Об этом военный аналитик Петр Черник рассказал в интервью «Телеграфу».

«Восточный плацдарм. Путину к моменту самоназначения на пост президента нужен результат. Они пришли к выводу, что стратегических целей — ликвидировать украинскую государственность — не достигают и уже не достигнут. Следовательно следует возвращаться в казус белли. Формальным поводом к войне было признание двух псевдореспублик. Исходя из этого, задача оккупантов — выйти на административные границы так называемых "Л/ДНР" за следующие 50 дней», — ответил Черник на вопрос о самом сложном направлении ведения боевых действий.

Военный аналитик уверен, что российские войска будут давить всеми силами на восточном плацдарме. Однако он затруднился ответить, справятся ли они с поставленной задачей.

«Будут ли давить всеми силами? Будут. Справятся ли? Никто не знает. Нам нужно делать все возможное, чтобы сорвать эти планы», — сказал Черник.

Полное интервью военного аналитика читайте в эксклюзивном материале «Телеграф»: «Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неловкие вопросы о войне».

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#Владимир Путин #Донбас