Потери огромные, но россияне продолжают атаковать: в ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении (карта)

Штурмовики не дают россиянам прорвать оборону на востоке

Несмотря на то, что в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате села на Авдеевской направлении, ситуация тут остается напряженной. Бойцы 3-й штурмовой бригады изо всех сил стараются не дать оккупантам продвинуться дальше.

О ситуации на Авдеевском направлении рассказали в пресс-службе бригады. Россияне на этом направлении уже лишились целого полка, но не намерены отступать.

Так, по состоянию на 13 марта, бойцы 3-й штурмовой ликвидировали свыше 500 солдат армии РФ, до 20 вражеских бронированных машин и танков, а также ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян. Потери врага соответствуют целому полку, но, подчеркивают в бригаде, враг все равно превосходит в количестве и не намерен отступать.

"Боевая обстановка остается сверхсложной. Несмотря на напряженную ситуацию, Третья штурмовая продолжает стирать вражескую пехоту, отбивать штурмы и не позволяет оккупантам совершить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении", — добавили в легендарной бригаде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что главком ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. На некоторых направлениях есть угроза продвижения россиян вглубь территории Украины.