Сумщину всю ніч "кошмарили" дронами: вибухи чули у чотирьох містах (деталі)

Росіяни серйозно атакують прикордонну область уже кілька тижнів поспіль

У четвер, 14 березня, окупанти вкотре атакували Сумську область. Не встигли ще місцеві жителі оговтатися від прильоту по багатоповерхівці у Сумах, як ворог ударив "шахедами" одразу по чотирьох містах. Серед них — і повторно обласний центр.

Деталі повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Кількість безпілотників, від яких довелося відбиватися місцевим силам ППО, не зазначається.

Однак відомо, що "шахеди" були націлені передусім на цивільну інфраструктуру міст. Серед населених пунктів, де чули вибухи — Суми, Шостка, Тростянець та Білопілля.

Окремо слід зазначити, що атакували область також вночі і ракетами — удари зафіксовані по Шостці і Тростянцю.

Вибухи в Сумській області 14.03.2024

В ОВА додали, що на місцях прильотів уже працюють всі відповідні служби, детальні наслідки нічної атаки на Сумщину ще уточнюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв подробиці удару по багатоповерховому будинку у Сумах 13 березня. Відомо, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чимало людей, однак були і загиблі. У пошкодженому будинку майже повністю знесло під'їзд.