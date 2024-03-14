Сумщину всю ночь "кошмарили" дронами: взрывы слышали в четырех городах (детали)

Россияне серьезно атакуют пограничную область уже несколько недель подряд

В четверг, 14 марта, оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область. Не успели еще местные жители прийти в себя от прилета по многоэтажке в Сумах, как враг ударил "шахедами" сразу по четырем городам. Среди них – и повторно областной центр.

Подробности сообщили в Сумской областной военной администрации. Число беспилотников, от которых пришлось отбиваться местным силам ПВО, не указывается.

Однако известно, что "шахеды" были нацелены, прежде всего, на гражданскую инфраструктуру городов. Среди населенных пунктов, где слышали взрывы – Сумы, Шостка, Тростянец и Белополье.

Отдельно следует отметить, что атаковали область также ночью и ракетами — удары зафиксированы по Шостке и Тростянцу.

Взрывы в Сумской области 14.03.2024

В ОВА добавили, что на местах прилетов уже работают все соответствующие службы, подробные последствия ночной атаки на Сумщину еще уточняются.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал подробности удара по многоэтажному дому в Сумах 13 марта. Известно, что спасателям удалось извлечь из-под завалов немало людей, однако были и погибшие. В поврежденном доме почти полностью снесло подъезд.