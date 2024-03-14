РФ атакувала Сумщину ракетами: частина області може залишитися без зв'язку

Людей просять не піддаватися паніці і інформаційним провокаціям

Російські окупаційні війська завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Інформація з’явилася в Telegram.

Влада регіону повідомила, що внаслідок пошкоджень частина території області не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Але це тимчасові незручності. Також громадян попередили, що можливі перебої з мобільним зв'язком.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", — зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, коментуючи ситуацію.

У свою чергу Міненерго повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу у Сумський області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго" — виявлено обрив проводу.

"Також пошкоджено обладнання котельні в одному з міст на Сумщині, котельню відключено від газопостачання", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на 14 березня ворог тероризував Харків. Приліт "шахедів" стався біля приватних будинків у центрі міста, на щастя, обійшлося без постраждалих. Також місто атакувала ракета, попередньо С-300. Вона влучила в лісосмугу поруч із нежитловими приміщеннями. Деякі будівлі зазнали незначних пошкоджень. Але постраждалих також немає.