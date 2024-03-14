РФ атаковала Сумщину ракетами: часть области может остаться без связи

Людей просят не поддаваться панике и информационным провокациям

Российские оккупационные войска нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Информация появилась в Telegram.

Власти региона сообщили, что в результате повреждений часть территории области не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Но это временные неудобства. Также граждане предупредили, что возможны перебои с мобильной связью.

"Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинскую речь. Мы не позволим в ней победить. Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению. Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", — отметил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, комментируя ситуацию.

В свою очередь Минэнерго сообщило, что в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго" — обнаружен обрыв провода.

"Также повреждено оборудование котельной в одном из городов Сумской области, котельная отключена от газоснабжения ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 14 марта враг терроризировал Харьков. Прилет "шахедов" произошел у частных домов в центре города, к счастью, обошлось без пострадавших. Также город атаковала ракета, предварительно С-300. Она попала в лесополосу рядом с нежилыми помещениями. Некоторые здания получили незначительные повреждения. Но пострадавших тоже нет.