Оккупантам прилетело "поздравление" от ВСУ? РосСМИ пишут о ракетном ударе на полигоне в Луганской области (карта)

От Трехизбенки до Луганска около 60 километров

В среду, 13 марта, на построении российской армии в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области прилетела ракета. Известно по меньшей мере о 10 ликвидированных оккупантов.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"В районе оккупированной Трехизбенки что-то большое прилетело по полигону, на котором в этот момент проходила тренировка или построение российских оккупантов", — написал он.

Трехизбенка в Луганской области

Согласно данным Google maps от Трехизбенки до Луганска около 60 километров.

По данным российского издания ASTRA, все произошло утром 13 марта на военном полигоне в районе оккупированного села Трехизбенко. Накрывший полигон удар, ликвидировал минимум 10 российских военнослужащих. Однако точное количество раненых и погибших еще не определено.

Сообщается, что точный тип ракеты еще не установлен, однако росСМИ пишут, что есть предположение о применении 3 ракет HIMARS.

Стоит отметить, что это не первый удар по построению кафиров. 28 февраля ракета HIMARS снова прилетела по скоплению оккупантов во время награждения. Инцидент произошел в населенном пункте Еленовка в Донецкой области. В результате удара погибли 19 человек и еще 12 получили ранения. Среди погибших вроде бы много офицеров, а сам командир бригады был ранен.