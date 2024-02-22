ВСУ таки "жахнули" полигон оккупантов в Херсонской области: новые подробности от военных

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки

В четверг, 22 февраля, в Силах обороны Украины подтвердили удар по полигону российских кафиров на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

Об этом сказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Киев24". По ее словам, вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где собственно и готовят соответствующие штурмовые группы.

Гуменюк говорит, что в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов. Речь идет о 60 русских солдат.

"Работа была проведена достаточно результативно, как минимум 60 захватчикам точно уж больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", — добавила пресс-секретарь.

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".

Что предшествовало

После удара по военному полигону в селе Трудовском, что неподалеку от оккупированной Волновахи, россияне снова жалуются на аналогичный удар. В этот раз взрывы прогремели на Херсонщине. Об этом писали в z-каналах в мессенджере Telegram, где уже начали обвинять в халатности военного руководства и даже некоторых предателей в генеральном штабе. "Трагическое" событие произошло у Подо-Калиновки.

Подо-Калиновка в Херсонской области. Фото — deepstatemap

О количестве ликвидированных россиян пока данных не поступало, однако, судя по сообщениям одного из российских "блоггеров", ситуация там аналогична прилету Трудовскому. То есть речь идет о построении солдат, во время которого был нанесен удар ракетой HIMARS.

При этом пропагандисты жалуются на то, что информация о построении могла быть слита украинским военным самими же оккупантами, а возможно, была передана непосредственно высокопоставленными офицерами.

Ранее Телеграф писал, что в двух регионах РФ ночью 22 февраля слышали взрывы. В атаке обвинили так называемый "киевский режим" и сказали, что территория РФ была атакована беспилотником и зенитной ракетой С-200.