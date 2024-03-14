"РДК" предупреждали: в приграничных областях РФ все утро слышны взрывы, что известно (фото и видео)

Обстрелы "БНР" и "КурНР" не прекращаются

В приграничных с Украиной российских областях после начала нового рейда русских добровольцев уже на протяжении трех дней продолжаются активные боевые действия. Эти регионы страны-агрессора подвергаются обстрелам, но ожидается, что их станет еще больше.

Так, еще вчера, 13 марта, русские добровольцы сделали совместное заявление с призывом к гражданским. Они предупредили, что будут работать по военным целям в Курской и Белгородской областях, а поэтому местных жителей попросили эвакуироваться.

После этого вышеуказанные области не один раз подверглись обстрелам и атакам. Так, например, в период с 8 до 9 утра при обстреле Белгорода пострадали и погибли люди. Над городом вздымаются клубы дыма. Также сообщается о прилетах и в других городах области. Вместе с этим роспропаганда пишет о якобы попытке нового прорыва. Бои якобы идут у села Сподарюшино.

Детальнее по утренним обстрелам:

Во время одного из ударов на автодороге в Белгороде взорвался легковой автомобиль. РосСМИ пишут, что погиб водитель, не уточняя деталей о нем. Пропаганда утверждает, что "кассетный снаряд попал прямо в машину".

В это же время пресс-служба "Русского добровольческого корпуса" (РДК) заявляет, что погибшим якобы является военный — "Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г. В/Ч 31135".

Еще два человека во время данного удара получили ранения.

Также пропаганда сообщает о якобы атаке проезжей части через урочище Сосновка по направлению от посёлка Разумного в Белгород.

Под огнём оказался и город Грайворон. Предварительно, пострадал один мужчина, у него ранение руки. Повреждены три автомобиля.

Есть также информация о прилете в "учреждение здравоохранения" в Белгороде.

Другие пропагандисты также сообщают о якобы попытке прорыва в населенный пункт Теткино уже в Курской области. Там сообщается о прилете в частный дом.

Только по официальной информации российских властей, только в Белгороде около 6 раненых. Некоторые их них в тяжелом состоянии. Как минимум есть один погибший. Повреждены более десятка домов и более пяти десятков автомобилей.

В это же время, важно отметить, что русские добровольцы уже во второй раз обратились к местным жителям с просьбой эвакуироваться и предупреждением о дальнейших атаках по путинским войскам. Они отметили, что власти проигнорировали предыдущее сообщение, а поэтому они еще раз обращаются уже именно к простым гражданам.

Спустя полтора часа после этого обращение на канале появилось следующее сообщение:

"Внимание! Всем жителям Курской, Белгородской и Брянской области, которые не успевают или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытия!".

За этим в Белгороде и Белгородском районе последовала воздушная тревога. Очевидно, что удары по путинским войскам продолжаться, а также, вероятно, они могут быть еще сильнее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети бурно обсуждают операцию Легиона "Свобода России".