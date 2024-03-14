"РДК" попереджали: у прикордонних областях РФ весь ранок чути вибухи, що відомо (фото та відео)

Обстріли "БНР" та "КурНР" не припиняються

У прикордонних з Україною російських областях після початку нового рейду російських добровольців протягом трьох днів тривають активні бойові дії. Ці регіони країни-агресора зазнають обстрілів, але очікується, що їх стане ще більше.

Так, ще вчора, 13 березня, російські добровольці зробили спільну заяву із закликом до цивільних. Вони попередили, що працюватимуть по військовим цілям у Курській та Бєлгородській областях, а тому місцевих мешканців попросили евакуюватись.

Після цього вищевказані області неодноразово зазнали обстрілів і атак. Так, наприклад, у період з 8 до 9 ранку під час обстрілу Бєлгорода постраждали та загинули люди. Над містом здіймаються клуби диму. Також повідомляється про прильоти і в інших містах області. Водночас роспропаганда пише про нібито спробу нового прориву. Бої нібито точаться біля села Сподарюшине.

Детальніше по ранкових обстрілам:

Під час одного з ударів на автодорозі у Бєлгороді вибухнув легковий автомобіль. РосЗМІ пишуть, що загинув водій, не уточнюючи деталей про нього. Пропаганда стверджує, що "касетний снаряд влучив у машину".

В цей же час пресслужба "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявляє, що загиблим нібито є військовий — "Голишкін Дмитро Олексійович, 06.12.1997 р. В/Ч 31135".

Ще двоє людей під час цього удару отримали поранення.

Також пропаганда повідомляє про нібито атаку проїжджої частини через урочище Соснівка у напрямку від селища Розумного до Бєлгорода.

Під вогнем опинилося і місто Грайворон. Попередньо постраждав один чоловік, у нього поранення руки. Пошкоджено три автомобілі.

Є також інформація про приліт до "установи охорони здоров’я" в Бєлгороді.

Інші пропагандисти також повідомляють про нібито спробу прориву до населеного пункту Тьоткіно вже в Курській області. Там повідомляється про приліт у приватний будинок.

Тільки за офіційною інформацією російської влади, лише у Бєлгороді близько 6 поранених. Деякі з них у тяжкому стані. Щонайменше є один загиблий. Пошкоджено понад десяток будинків та понад п’ять десятків автомобілів.

Водночас важливо відзначити, що російські добровольці вже вдруге звернулися до місцевих жителів з проханням евакуюватися та попередженням про подальші атаки по путінських військах. Вони зазначили, що влада проігнорувала попереднє повідомлення, а тому вони ще раз звертаються вже саме до простих громадян.

Через півтори години після цього звернення на каналі з’явилося таке повідомлення:

"Увага! Всім жителям Курської, Бєлгородської та Брянської області, які не встигають або не мають можливості евакуюватися, негайно пройти в укриття!"

За цим у Бєлгороді та Бєлгородському районі пішла повітряна тривога. Очевидно, що удари по путінських військах продовжуватимуться, а також, ймовірно, вони можуть бути ще сильнішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі бурхливо обговорюють операцію Легіону "Свобода Росії".