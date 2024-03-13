Дрони знову відвідали Бєлгород: повідомляють про удар по важливому об’єкту путінських силовиків

Про постраждалих поки не повідомляється

Російський Бєлгород продовжують відвідувати невідомі безпілотники. Один із них влетів у досить жирну ціль.

Про це повідомляють пропагандисти із ТАСС. З їх слів, цією метою є будівля ФСБ. Про постраждалих поки що не повідомляється, хоча це не означає, що їх немає, враховуючи те, що навіть новину російські журналісти оперативно видалили.

Місцева влада взагалі замовчала удар, проте в мережі вже є фотопідтвердження. Там видно, як у районі будівлі ФСБ піднімається дим.

Крім того, як пишуть росЗМІ, ще одним безпілотником було пошкоджено багатоквартирний будинок, а від вибухової хвилі постраждали дві освітні установи.

Нагадаємо, що у мережі звернули увагу на важливий момент під час удару по Бєлгородській області 12 березня. OSINT-дослідники вказали, що удар безпілотників по місцевій фабриці був здійснений не з боку українського кордону, а з боку території РФ.

Також ми повідомляли про те, що Легіон "Свобода Росії" заявив, що "йде на вибори" до РФ. Після цього у двох російських областях почалися бої.