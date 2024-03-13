О пострадавших пока не сообщается

Российский Белгород продолжают навещать неизвестные беспилотники. Один из них влетел в довольно жирную цель.

Об этом сообщают пропагандисты из ТАСС. По их словам, этой целью является здание ФСБ. О пострадавших пока не сообщается, хотя это не значит, что их нет, учитывая то, что даже саму новость российские журналисты оперативно удалили.

Местные власти и вовсе замолчали удар, однако в сети уже есть фотоподтверждения. На них видно, как в районе здания ФСБ поднимается дым.

Кроме того, как пишут росСМИ, из-за беспилотника был поврежден многоквартирный дом, а от взрывной волны пострадали два образовательных учреждения.

Напомним, что в сети обратили внимание на важный момент при ударе по Белгородской области 12 марта. OSINT-исследователи указали, что удар беспилотников по местной фабрике побыл осуществлен не со стороны украинской границы, а со стороны территории РФ.

Также мы сообщали о том, что Легион "Свобода России" заявил, что "идет на выборы" в РФ. После этого в двух российских областях начались бои.