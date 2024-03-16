Атаки на российские заводы продолжаются: утром БПЛА ударили по двум НПЗ, вспыхнули пожары (видео)

Российские власти заявили, что пострадавших нет

Российские НПЗ продолжают подвергаться ударам — рано утром в субботу, 16 марта, беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих предприятия в Самарской области. На одном из них начался пожар.

По информации росСМИ, первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, вспыхнул пожар. Огонь уже охватил 500 квадратных метров площади. На месте работают оперативные службы.

В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, однако его потушили за полчаса.

"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", — заявил мэр Сызрани Анатолий Лукиенко, чьи слова цитируют росСМИ.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал "Телеграф", по оценкам Bloomberg, по состоянию на 13 марта, в результате атак беспилотников, было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и заводе "НОРСИ" ПАО "Лукойл".