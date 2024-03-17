Мінус черговий НПЗ? В Росії пролунали вибухи у Слов'янську-на-Кубані (відео)

Ймовірно, місто атакували українські безпілотники

Схоже, що Росія отримала ще один пошкоджений нафтопереробний завод. Вночі 17 березня у російському Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї пролунала серія потужних вибухів, почалася дуже потужна пожежа.

Про це повідомляє низка. Внаслідок вибухів є постраждалі на атакованому підприємстві, воно горить.

"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов'янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", — сказано у повідомленні.

Пізніше російські ЗМІ припустили, що безпілотники атакували розташований у місті Слов'янський нафтопереробний завод. Цей НПЗ працює на підтримку війни в Україні та виробляє авіаційний гас, бензин, вакуумний газойль і мазут.

Як повідомлялося раніше, за оцінками видання Bloomberg, станом на 13 березня, внаслідок атак безпілотників, було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про Рязанський завод ПАТ "Роснефть" під Москвою, Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та завод "НОРСІ" ПАТ "Лукойл".

Проте на цьому удари не закінчилися, а вранці 16 березня вибухи пролунали також на Самарському та Новокуйбишевському НПЗ.