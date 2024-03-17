Минус очередной НПЗ? В России раздались взрывы в Славянске-на-Кубани (видео)

Вероятно, город атаковали украинские беспилотники

Похоже, что Россия получила еще один поврежденный нефтеперерабатывающий завод. Ночью 17 марта в российском Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае раздалась серия мощных взрывов, начался сильный пожар.

Об этом сообщает ряд. В результате взрывов есть пострадавшие на атакованном предприятии, оно горит.

"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар", — говорится в сообщении.

Позже российские СМИ предположили, что беспилотники атаковали расположенный в городе Славянский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ работает на поддержку войны в Украине и производит авиационный керосин, бензин, вакуумный газойль и мазут.

Как сообщалось ранее, по оценкам издания Bloomberg, по состоянию на 13 марта, в результате атак беспилотников, было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и заводе "НОРСИ" ПАО "ЛУКойл".

Однако на этом удары не закончились, а утром 16 марта взрывы прогремели также на Самарском и Новокуйбышевском НПЗ.