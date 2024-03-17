Вибухи на НПЗ і дрони на Москву: у Росії скаржаться на одну з наймасштабніших атак з початку війни

Безпілотники продовжують кошмарити Росію день за днем

У ніч на 17 березня відбулася одна з найбільших атак безпілотників у Росії. БПЛА летіли на Москву, а також на низку областей у країні-агресорі.

У Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО нібито збили 35 дронів. Найбільше їх летіло на Московську область.

Черговими засобами ППО 35 БпЛА перехоплено та знищено над територіями Московської (4 БпЛА), Білгородської (3 БпЛА), Калузької (2 БпЛА), Орловської (1 БпЛА), Ростовської (1 БпЛА), Ярославської (4 БпЛА) та Курської (3 БпЛА) областей, Краснодарського краю (17 БпЛА)", — йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу SHOT, чотири дрони було знищено на підльоті до Москви: два — у Домодєдові, один — у Раменському та один — у Ступінському міському окрузі.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", — сказав мер Москви Сергій Собянін.

Близько третьої години ночі відбулася атака на Слов’янський НПЗ у місті Слов’янську-на-Кубані. На місці пролунав вибух. Відомо про одного загиблого. Попередня причина смерті – серцевий напад.

Також наголошується, що в Білгородській області чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Жовтневе, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.

"Кілька безпілотників було знищено при спробі атакувати об’єкти інфраструктури в Кіровському районі Калузької області та на околиці Калуги. Жертв і руйнувань немає. На місці працює оперативна група. ППО відбила атаку безпілотника на підльоті до Кам’янська в Ростовській області. Наслідки на землі уточнюються", пише SHOT.

Також у Брянській області цієї ночі нібито відбили атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Постраждалих немає.

Спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телемарафону зазначив, що Україна не розмінюється на символічні об’єкти, а атакують ті, хто живить цю війну.

За його словами, на території РФ атакується все, що може принести користь нашій країні.

"Москва сьогодні теж "веселиться" — розповідають, що невідомі БпЛА атакують відповідні райони, але бачимо, що це не просто, щоб прозвучало слово "Москва". Це дійсно ті об’єкти, які сьогодні продовжують війну. Ми ж розуміємо, що такі НПЗ є та на території Московської області", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за інформацією Bloomberg, лише за два дні атак по Росії було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості країни-агресора.