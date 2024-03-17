Взрывы на НПЗ и дроны на Москву: в России жалуются на одну из самых масштабных атак с начала войны

Беспилотники продолжают кошмарить Россию день за днем

В ночь на 17 марта произошла одна из самых крупных атак беспилотников по России. БПЛА летели на Москву, а также на ряд областей в стране-агрессоре.

В Минобороне РФ отчитались, что силы ПВО якобы сбили 35 дронов. Больше всего их летело на Московскую область.

"Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА) и Курской (3 БпЛА) областей, Краснодарского края (17 БпЛА)", — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, четыре дрона были уничтожены на подлёте к Москве: два — в Домодедове, один — в Раменском и один — в Ступинском городском округе.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Около трех часов ночи произошла атака на Славянский НПЗ в городе Славянске-на-Кубани. На месте прогремел взрыв. Известно об одном погибшем. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Также отмечается, что в Белгородской области четыре беспилотника сбросили взрывные устройства на посёлок Октябрьский, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

"Несколько беспилотников были уничтожены при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе Калужской области и на окраине Калуги. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа. ПВО отразила атаку беспилотника на подлёте к Каменску в Ростовской области. Последствия на земле уточняются", — пишет SHOT.

Также в Брянской области этой ночью якобы отбили атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Пострадавших нет.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона отметил, что Украина не разменивается на символические объекты, а атакуют те, которые питают эту войну.

По его словам, на территории РФ атакуется все, что может принести пользу нашей стране.

"Москва сегодня тоже "веселится" — рассказывают, что неизвестные БпЛА атакуют соответствующие районы, но видим, что это не просто, чтобы прозвучало слово "Москва". Это действительно те объекты, которые сегодня войну продолжают. Мы же понимаем, что такие НПЗ есть и на территории Московской области", — отметил Сергей Братчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по информации Bloomberg, всего за два дня атак по России было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессора.