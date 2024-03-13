Россию ночью атаковали десятки дронов: сообщается о пожарах и отключениях света (фото)

Часть россиян остается без света после ночной атаки

В ночь на 13 марта несколько областей России атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Известно, что в результате есть повреждения инфраструктуры и жилья.

Так, по Воронежской области было выпущено ночью 30 беспилотников. На территории региона несколько раз работали средства ПВО. На местах падения обломков в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Об этом сообщил Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет. Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объёме и в самые короткие сроки", — заявил Гусев.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сказал, что в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Произошло возгорание сарая в одном из частных домовладений.

Серебрянка на карте

Также он добавил, что Губкинский городской округ подвергся трех БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Один из дронов упал в частном секторе в селе Богословка — есть повреждение линии газоснабжения.

"Второй беспилотник упал вне населенного пункта также в районе села Богословка, оперативными службами ведутся поиски обломков. Третий БПЛА врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе. Различные повреждения зафиксированы в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады", — написал Гладков.

По словам губернатора, в районе села Круглое Красненского района сработала система ПВО, в результате чего якобы был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, в связи с чем без электроэнергии временно остались жители сел Круглое и Заломное.

Тем временем Telegram-канал Baza публикует фотографии последствий атак БПЛА этой ночью.

Добавим, что в Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи и утра 13 марта якобы были пресечены попытки совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)", — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 марта 47 беспилотников атаковали российский авиазавод, который важен для войны РФ против Украины.