Росію вночі атакували десятки дронів: повідомляється про пожежі та відключення світла (фото)

Частина росіян залишається без світла після нічної атаки

У ніч проти 13 березня кілька областей Росії атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Відомо, що в результаті є пошкодження інфраструктури та житла.

Так, по Воронезькій області було випущено вночі 30 безпілотників. На території регіону кілька разів працювали засоби ППО. На місцях падіння уламків у низці муніципалітетів є незначні пошкодження інфраструктури та житла. Про це повідомив Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

"Так, у Бутурлинівському районі пошкоджено приватний будинок та трансформаторну підстанцію, а в Радянському районі Воронежа частково зруйновано покрівлю магазину. Постраждалих немає. Усі служби вже на місцях, допомога з відновленням надамо в повному обсязі та в найкоротші терміни", — заявив Гусєв.

Водночас губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі сказав, що в районі села Серебрянка Новооскольського міського округу системою ППО збито 2 БПЛА літакового типу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Відбулося загоряння сараю в одному із приватних домоволодінь.

Серебрянка на карті

Також він додав, що Губкінський міський округ зазнав трьох БПЛА літакового типу. Після їхнього падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав. Один із дронів упав у приватному секторі у селі Богословка — є пошкодження лінії газопостачання.

"Другий безпілотник упав поза населеним пунктом також у районі села Богословка, оперативними службами ведуться пошуки уламків. Третій БПЛА врізався в дерево у місті Губкіні у приватному секторі. Різні пошкодження зафіксовані у двох домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади", — каже Гладков.

За словами губернатора, в районі села Кругле Красненського району спрацювала система ППО, внаслідок чого нібито було збито БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Є пошкодження лінії електропередач, у зв’язку з чим без електроенергії тимчасово залишилися жителі сіл Кругле та Заломне.

Тим часом Telegram-канал Baza публікує фотографії наслідків атак БПЛА цієї ночі.

Додамо, що в Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі та ранку 13 березня нібито було припинено спроби здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

"Дежурними засобами ППО 58 БПЛА перехоплено та знищено над територіями Білгородської (11 БПЛА), Брянської (8 БПЛА), Воронезької (29 БПЛА), Курської (8 БПЛА), Ленінградської (1 БПЛА), Рязанської (1 БПЛА)", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 9 березня 47 безпілотників атакували російський авіазавод, який важливий для війни РФ проти України.