Друга за ніч: у РФ після атаки дрона спалахнула нафтобаза "Лукойл" (фото та відео)

Росіяни заявили, що вночі їх атакували 25 БПЛА

Минула ніч виявилася "запальною" для Росії — після атаки безпілотника спалахнули дві нафтобази. Одна — в Орлі, а друга спалахнула рано-вранці в Нижегородській області.

"Вранці на Кстовську промзону, на об’єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Наразі на місці працюють спецслужби, задіяні всі необхідні сили та засоби для локалізації загоряння на одній із установок з переробки нафти. За попередніми даними, постраждалих немає. Працює оперативний штаб", — написав губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін у своєму Telegram-каналі.

РосЗМІ уточнюють, що під удар потрапив "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово в Нижегородській області. За їхніми даними, БПЛА поцілив просто в установку перегонки нафти.

За словами місцевих жителів, горить установка АВТ (атмосферно-вакуумна трубчатка – одна з основних для таких підприємств). У "Лукойлі" повідомили, що роботу технологічної установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" тимчасово зупинено "у зв’язку з інцидентом".

У міноборони РФ заявили, що в ніч проти 12 березня об’єкти на території країни атакували 25 БПЛА. В атаці традиційно звинувачують "київський режим". За заявою відомства, засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Московської області 2 БПЛА, Ленінградської – 1, Бєлгородської – 7, Курської – 11, Брянської – 1, Тульської – 1 та Орловської – 2.

Варто зазначити, що нафтобаза минулої ночі спалахнула і в місті Орел. Це, за заявою місцевої влади, сталося "внаслідок падіння безпілотника".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 9 березня об’єкти на території Росії атакувало 47 БпЛА літакового типу. Під удар потрапив авіазавод, важливий для війни Росії проти України.