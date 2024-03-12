Тупик на фронті гарний тільки для Росії: розвідка США попередила про неприємності

Попри величезні безповоротні втрати росіяни готові продовжувати війну

Тупикова ситуація на фронті зараз допомагає тільки російським терористам. Військова промисловість терористів нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої та середньої дільності, що в теорії надасть Росії можливість вести тривалу війну високої інтенсивності.

Про це повідомила розвідка США у своїй доповіді щодо загроз, які існують для Сполучених Штатів у 2024 році. Розвідники зазначають, що російські терористи вже мають безповоротні втрати у розмірі понад 300 тисяч одиниць особового складу та тисячі одиниць військової техніки, але налаштовані на продовження війни.

Окупанти продовжують стикатися з великою кількістю інших проблем. Не вистачає мотивованого особового складу, а стримати український контрнаступ влітку 2023 року терористам вдалося тільки за допомогою щільних оборонних позицій та мінних загороджень.

"З усім тим, ця тупикова ситуація грає на руку військово-стратегічним перевагам Росії й все більше схиляє ситуацію на користь Москви. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дадуть їй змогу в разі потреби вести тривалу війну високої інтенсивності", – сказано у доповіді.

Окрім цього, Росія намагається наступати, користуючись невизначеністю у питанні надання військової допомоги Україні. Під час наступу росіяни не рахуються зі втратами, намагаючись загарбати якнайбільше території.

Наразі Росія не має достатньо ресурсів для окупації великих міст України. Проте вони можуть у неї з’явитися у разі масштабної мобілізації після переобрання Володимира Путіна на пост президента.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні запитання про війну.