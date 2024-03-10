Півтора року вважали зниклим безвісти: на фронті загинув військовий із Закарпаття

Бійцю було 22 роки

Щодня на фронті гинуть українські захисники. Цього разу сумна звістка прийшла у Закарпатську область.

Як повідомили у Зарічанській громаді, офіційно підтверджено загибель жителя села Заріччя Івана Бориса. Його з серпня 2022 року вважали зниклим безвісти.

Зазначається, що Іван у березні 2022 року добровольцем пішов боронити Батьківщину. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув під час наступальних дій поблизу населених пунктів Нововознесенськ та Миронівка Херсонської області.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника України! Про час та місце зустрічі загиблого Героя громаду буде повідомлено додатково", — сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в боях з російськими окупантами загинув військовий із міста Нікополь Геннадій Севост’янов із позивним "Сева" Його життя обірвалося 26 лютого 2024 року поблизу н.п. Очеретине Покровського району Донецької області.