Його матір вбили окупанти: на війні загинув захисник з Нікополя

Герой воював в АТО

У боях з російськими окупантами загинув військовий із міста Нікополь Геннадій Севост’янов із позивним "Сева" Його життя обірвалося 26 лютого 2024 року поблизу н.п. Очеретине, Покровського району Донецької області.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Нікопольський феросплавний", 4 березня воїна провели в останню путь. На Нікопольському заводі феросплавів чоловік працював 4 роки.

Як розповів сайт "Наше місто", з 2016 до 2019 року Геннадій служив в АТО/ООС на Донецькому напрямку. Він пішов воювати добровольцем, прагнув відтіснити ворога від наших східних кордонів.

Під час служби чоловік познайомився зі своєю майбутньою дружиною Аліною. Він повернувся у мирне життя, щоб створити сім’ю. Однак через повномасштабне вторгнення росіян в Україну воїну знову довелося взяти до рук зброю. Маючи бойовий досвід, він став гранатометником в/ч А4741.

Його рідне місто – Дніпрорудне Запорізької області – опинилося під окупацією. Там лишилися його родичі. Його сестрі вдалося виїхати з окупації. Але у жовтні 2023 року окупанти вбили матір захисника, а місцеперебування батька та бабусі досі невідоме.

Як повідомляв "Телеграф", на Авдіївському напрямку загинув боєць Третьої штурмової бригади, старший сержант мінометного батальйону Максим Хомич із Калуша. 25 січня чоловіку виповнилося 31 рік.