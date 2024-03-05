Укр

Его мать убили оккупанты: на войне погиб защитник из Никополя

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Геннадий Севостянов Новость обновлена 05 марта 2024, 12:31
Геннадий Севостянов. Фото https://nashemisto.dp.ua

Герой воевал в АТО

В боях с российскими оккупантами погиб военный из города Никополь Геннадий Севостьянов с позывным "Сева" Его жизнь оборвалась 26 февраля 2024 вблизи н.п. Очеретино, Покровского района Донецкой области.

Как сообщается на Facebook-странице "Никопольский ферросплавный", 4 марта воина провели в последний путь. На Никопольском заводе ферросплавов павший Защитник работал 4 года.

Как рассказал сайт "Наше місто", с 2016 по 2019 годы Геннадий служил в АТО/ООС на Донецком направлении. Он пошел воевать добровольцем, стремился оттеснить врага от наших восточных границ.

Во время службы мужчина познакомился со своей будущей женой Алиной. Он вернулся в мирную жизнь, чтобы создать семью. Однако из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину воину снова пришлось взять в руки оружие. Имея боевой опыт, он стал гранатометчиком в/ч А 4741.

Его родной город — Днепрорудное Запорожской области – оказалась под оккупацией. Там остались его родственники. Его сестре удалось выехать из оккупации. Но в октябре 2023 года оккупанты убили мать защитника, а местонахождение отца и бабушки до сих пор неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", на Авдеевском направлении погиб боец Третьей штурмовой бригады, старший сержант минометного батальона Максим Хомич из Калуша. 25 января мужчине исполнился 31 год.

Теги:
#Война #Гибель #Герои