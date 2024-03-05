Его мать убили оккупанты: на войне погиб защитник из Никополя

Герой воевал в АТО

В боях с российскими оккупантами погиб военный из города Никополь Геннадий Севостьянов с позывным "Сева" Его жизнь оборвалась 26 февраля 2024 вблизи н.п. Очеретино, Покровского района Донецкой области.

Как сообщается на Facebook-странице "Никопольский ферросплавный", 4 марта воина провели в последний путь. На Никопольском заводе ферросплавов павший Защитник работал 4 года.

Как рассказал сайт "Наше місто", с 2016 по 2019 годы Геннадий служил в АТО/ООС на Донецком направлении. Он пошел воевать добровольцем, стремился оттеснить врага от наших восточных границ.

Во время службы мужчина познакомился со своей будущей женой Алиной. Он вернулся в мирную жизнь, чтобы создать семью. Однако из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину воину снова пришлось взять в руки оружие. Имея боевой опыт, он стал гранатометчиком в/ч А 4741.

Его родной город — Днепрорудное Запорожской области – оказалась под оккупацией. Там остались его родственники. Его сестре удалось выехать из оккупации. Но в октябре 2023 года оккупанты убили мать защитника, а местонахождение отца и бабушки до сих пор неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", на Авдеевском направлении погиб боец Третьей штурмовой бригады, старший сержант минометного батальона Максим Хомич из Калуша. 25 января мужчине исполнился 31 год.