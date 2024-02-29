На фронте погиб депутат от "Слуги народа": его награждал президент

Воин пал на Запорожском направлении

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью депутата Верховинского районного совета (Ивано-Франковская область) от партии "Слуга народа" Андрея Зеленчука.

Об этом сообщает пресс-служба Верховинского райсовета. По её данным, трагедия произошла 27 февраля. Герой с началом полномасштабного вторжения сразу же отправился в защиту нашей страны. Там он дослужился до звания главного сержанта и был командиром разведывательного отделения разведывательного взвода. Награжден наградой Президента Украины и памятным нагрудным знаком "За оборону Украины".

Как пишет пресс-служба "Слуги народа" Зеленчук погиб на Запорожском направлении во время вражеского артудара.

"Побратими, родные, коллеги и друзья уважали Андрея за присущую ему честность, простоту, искренность и жизнерадостность и вспоминают о нем как о веселом, добром и порядочном человеке. Верховинский районный совет выражает искренние соболезнования", — говорится в сообщении.

У героя осталась жена и двое дочерей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях за Украину погиб 32-летний отец троих детей с Тернопольской области.