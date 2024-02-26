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На фронте погиб общественный деятель из Киева: без отца осталось трое детей

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Владимир Голубничий
Владимир Голубничий. Фото Коллаж

Он служил командиром взвода инженерного обеспечения

На фронте погиб общественный деятель из Киева, военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Голубничий. Его жизнь оборвалась на Авдеевском направлении 19 февраля.

О гибели героя в Facebook сообщил журналист Макс Юрьев. Прощание с Владимиром Голубничим состоится 28 февраля в Киеве. У защитника осталось трое детей, жена, родители и брат.

Голубничий служил старшим лейтенантом, командиром взвода инженерного обеспечения в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев. На его странице украинцы оставили почти 400 сообщений с выражениями скорби, и это количество продолжает расти.

Голубничий был активистом из числа пострадавших доверителей банка "Аркада", председателем ОО "Защита прав пострадавших инвесторов "Будактив Глушкова, 6".

"Инженер-строитель и активист, одновременно выступавший за интересы инвесторов ЖК Эврика и против аферы с застройкой Экопарка Осокорки", — написала о нем депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

На своем профиле в Facebook, в разделе "о себе" Голубничий разместил слова из гимна ОУН: "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ".

Как сообщал "Телеграф", на войне погиб майор Андрей Байбуз — командир батальона логистики воинской части, житель Кировоградщины. Его жизнь оборвалась 21 февраля в результате ракетного удара по населенному пункту Чернобаевка Херсонской области.

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#Война #Гибель #Герои