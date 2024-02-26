На фронті загинув громадський діяч з Києва: без батька залишилося троє дітей
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Він служив командиром взводу інженерного забезпечення
На фронті загинув громадський діяч із Києва, військовослужбовець Збройних сил України Володимир Голубничий. Його життя обірвалося на Авдіївському напрямку 19 лютого.
Про загибель героя у Facebook повідомив журналіст Макс Юр’єв. Прощання з Володимиром Голубничим відбудеться 28 лютого у Києві. У захисника залишилося троє дітей, дружина, батьки та брат.
Голубничий служив старшим лейтенантом, командиром взводу інженерного забезпечення у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. На його сторінці українці залишили майже 400 повідомлень із висловлюванням скорботи, і ця кількість продовжує зростати.
Голубничий був активістом з числа постраждалих довірителів банку "Аркада", головою ГО "Захист прав постраждалих інвесторів "Будактив Глушкова, 6".
"Інженер-будівельник та активіст, який одночасно виступав за інтереси інвесторів ЖК Евріка та проти афери із забудовою Екопарку Осокорки", — написала про нього депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.
На своєму профілі у Facebook, у розділі "про себе" Голубничий розмістив слова з гімну ОУН: "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ".
Як повідомляв "Телеграф", на війні загинув майор Андрій Байбуз — командир батальйону логістики військової частини, мешканець Кіровоградщини. Його життя обірвалося 21 лютого внаслідок ракетного удару по населеному пункту Чорнобаївка Херсонської області.