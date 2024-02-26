На фронті загинув громадський діяч з Києва: без батька залишилося троє дітей

Він служив командиром взводу інженерного забезпечення

На фронті загинув громадський діяч із Києва, військовослужбовець Збройних сил України Володимир Голубничий. Його життя обірвалося на Авдіївському напрямку 19 лютого.

Про загибель героя у Facebook повідомив журналіст Макс Юр’єв. Прощання з Володимиром Голубничим відбудеться 28 лютого у Києві. У захисника залишилося троє дітей, дружина, батьки та брат.

Голубничий служив старшим лейтенантом, командиром взводу інженерного забезпечення у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. На його сторінці українці залишили майже 400 повідомлень із висловлюванням скорботи, і ця кількість продовжує зростати.

Голубничий був активістом з числа постраждалих довірителів банку "Аркада", головою ГО "Захист прав постраждалих інвесторів "Будактив Глушкова, 6".

"Інженер-будівельник та активіст, який одночасно виступав за інтереси інвесторів ЖК Евріка та проти афери із забудовою Екопарку Осокорки", — написала про нього депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.

На своєму профілі у Facebook, у розділі "про себе" Голубничий розмістив слова з гімну ОУН: "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ".

Як повідомляв "Телеграф", на війні загинув майор Андрій Байбуз — командир батальйону логістики військової частини, мешканець Кіровоградщини. Його життя обірвалося 21 лютого внаслідок ракетного удару по населеному пункту Чорнобаївка Херсонської області.