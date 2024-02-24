Мав медаль НАТО і воював в АТО: на фронті загинув батько двох дітей з Кіровоградщини

Воїна поховали у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну

На війні загинув командир батальйону логістики військової частини, мешканець Кіровоградщини майор Андрій Байбуз. Його життя обірвалося 21 лютого внаслідок ракетного удару по населеному пункту Чорнобаївка Херсонської області.

Про загибель героя повідомили на Facebook-сторінці Компаніївської територіальної громади. У Андрія Байбуза залишилася дружина та дві доньки.

Він народився 15 листопада 1986 року в селі Мар’ївка. У 2003 році закінчив Маріївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, потім продовжив навчання у ПТУ №9 у м. Кропивницький за спеціальністю "Оператор комп’ютерного набору".

У 2006 році чоловік вступив до лав Збройних Сил України за контрактом. У 2010 році — учасник миротворчої місії КФОР, крім того, Андрій Байбуз брав участь в АТО.

Під час військової служби здобув вищу освіту у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Має низку нагород, серед яких медаль НАТО "За службу миру та свободи" та Орден Данила Галицького.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях за Україну загинув Роман Федорчак із села Волосів Перерислянської громади. За два тижні до смерті йому виповнилося 30 років. Зовсім недавно захисник одружився.