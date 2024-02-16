Відомий волонтер та воїн з Чорткова загинув на Луганщині (фото)

Чоловік був знаним на Тернопільщині волонтером — невдовзі перед загибеллю він організовував передачу дронів на фронт

Україна щодня втрачає своїх захисників, які боронять її від Росії. До лав небесного воїнства приєднався і Роман Кулик з Чорткова. Він був бійцем 81-ї окремої аеромобільної бригади у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомила Чортківська районна військова адміністрація. У некролозі зазначають, що Роман брав участь у діяльності волонтерських організацій. Кулик служив водієм-електриком відділення збору та обробки інформації взводу БПЛА та артрозвідки у 81 окремій аеромобільній бригаді. Чоловік загинув 14 лютого поблизу Білогорівки на Луганщині.

Роман Кулик був знаним в місті волонтером

По-дитячому наївним і дещо дивакуватим називає волонтера, воїна та реконструктора Романа Кулика його знайомий Олександр Іванюк, проте зазначає що чоловік був надзвичайно добрим та щедрим попри важке життя.

Роман Кулик народився в грудні 1972 року. Волонтером Роман був ще з 2014 року, їздив до українських воїнів на схід — там від ворога боронив Батьківщину його молодший брат. Життя чоловіка не було легким: він рано втратив матір, нещодавно поховав дружину. Напередодні своєї загибелі завітав додому. Попри те що вже сам був військовим, не припиняв волонтерської діяльності, зокрема організував передачу дронів на фронт.

Роман Кулик з мером Тернополя Сергієм Надалом

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