Известный волонтер и воин из Чорткова погиб в Луганской области (фото)

Мужчина был известным в Тернопольской области волонтером — незадолго перед гибелью он организовывал передачу дронов на фронт

Украина ежедневно теряет своих защитников, защищающих ее от России. В ряды небесного воинства оказался и Роман Кулик из Чорткова. Он был бойцом 81-й отдельной аэромобильной бригады в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщила Чортковская районная военная администрация. В некрологе отмечают, что Роман участвовал в деятельности волонтерских организаций. Кулик служил водителем-электриком отделения сбора и обработки информации взвода БПЛА и артразведки в 81-й отдельной аэромобильной бригаде. Мужчина погиб 14 февраля вблизи Белогоровки в Луганской области.

Роман Кулик был известным в городе волонтером

По-детски наивным и несколько странным называет волонтера, воина и реконструктора Романа Кулика его знакомый Александр Иванюк, однако отмечает, что мужчина был чрезвычайно добрым и щедрым, несмотря на тяжелую жизнь.

Роман Кулик родился в декабре 1972 года. Волонтером Роман был еще с 2014 года, ездил к украинским воинам на восток — там от врага защищал Родину его младший брат. Жизнь мужа не была легкой: он рано потерял мать, недавно похоронил жену. Накануне своей гибели побывал дома. Несмотря на то, что сам был военным, не прекращал волонтерской деятельности, в частности организовал передачу дронов на фронт.

Роман Кулик с мэром Тернополя Сергеем Надалом

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