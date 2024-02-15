Был талантливым музыкантом: на фронте погиб отважный боец 3-ей штурмовой бригады (фото)

Воин защищал Украину с самого начала полномасштабного вторжения

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью музыканта Вадима Прокопчука.

Об этом сообщили на странице музыкального вуза, где учился защитник. Там также рассказали, что это произошло вчера, 14 февраля.

"Вчера в боях за Украину героически погиб воспитанник НМАУ — 22-летний Вадим Прокопчук…С первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт защищать Родину. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Вадима. Земной уклон украинскому Герою, храброму воину. Вечная и светлая память.", — скорбят в вузе.

Вадим Прокопчук родился на Волыни и был профессиональным музыкантом, а после начала полномасштабной войны служил в 3-й штурмовой бригаде. Напомним, 3-ю штурмовую недавно перебросили в Авдеевку в качестве подкрепления.

Воин получал награду – "Золотой крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погибла боевой медик с Закарпатья.