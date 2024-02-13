На войне погибла боевой медик с Закарпатья: вернулась из-за границы, чтобы спасать раненых

Она проходила подготовку в Красном кресте в Великобритании

На войне, спасая раненых, погибла боевой медик из Закарпатья Наталья Бокоч. В 2023 году она вернулась из Венгрии, чтобы вступить в ВСУ.

О гибели медика сообщила Хустская СЭМД (станция экстренной медицинской помощи). С 1998 года Наталья Бокоч работала фельдшером выездной бригады, в 2011-2013 – старшим фельдшером Хустской СЭМД.

Впоследствии женщина уехала в Венгрию, но после полномасштабного вторжения России в Украину вернулась и вступила в ряды Вооруженных сил. Наталья прошла подготовку в Красном кресте в Великобритании.

Наталья Бокоч

"Была любящей матерью, хорошей подругой, прекрасным врачом, человеком Светлой Души, отважной и решительной женщиной, трагически погибшей на линии фронта, защищая нас и нашу Родину. Она была Героем, она отдала свою жизнь, спасая чужие, в борьбе за свободу и будущее Украины. Мы гордимся и никогда не забудем", – рассказывают о Наталье Бокоч ее близкие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 8 февраля, в Бахмутском районе Донецкой области погиб Николай Габа — депутат Бродовского горсовета. ОН воевал в ООС, а с началом полномасштабного вторжения вернулся в ряды ВСУ. Почти два года защищал Украину в самых горячих точках.