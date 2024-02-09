Его только освободили из плена: защитника Украины насмерть сбила машина, украинцы скорбят

Дочь погибшего говорит, что не верит в такую страшную реальность

Дочь одного из украинских защитников, которого освободили из плена во время январского обмена, сообщила о трагедии. Её отец, который находился долгие годы в плену, умер в тылу во время рокового несчастного случая.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Украинцы в скорби после таких новостей.

По словам девушки, её отца Юрия Галкина сбила машина. От полученных травм защитник скончался. Дочь погибшего говорит, что не верит в такую страшную реальность.

"Сегодня моего папы не стало. Его не убила ни война, ни пуля, ни два года в плену. Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Это сюр. Я не верю, что это реальность", — говорит она.

В сети уже отреагировали на трагедию. Украинцы массово высказывают слова поддержки девушке и скорбят за погибшим воином.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб молодой воин из Николаевской области. Без отца стались две дочери.

Также мы сообщали о том, что в Украину вернулся защитник "Азовстали", семья которого погибла во время ракетного удара по Днепру пока он был в плену.