В Украину вернулся защитник "Азовстали": его семья погибла во время ракетного удара по Днепру

Выжила только старшая дочь

31 января во время масштабного обмена в Украину вернулся защитник Захар Нониашвили, семью которого убила российская ракета. Трагедия произошла 14 января прошлого года в Днепре, унесшей жизни его жены Татьяны, дочери Лианы и матери.

Защитник попал в плен после эвакуации из "Азовстали". Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины", — говорится в сообщении.

У защитника осталась только старшая дочь, 19-летняя Русана, которой удалось выжить после атаки.

Напомним, Россия совершила еще один террористический акт, который оказался одним из самых разрушительных для гражданского населения Украины. 14 января 2023 года в Днепре оккупанты унесли жизни 40 взрослых и 6 детей.

Захар Нониашвили и его погибшая дочь Лиана

Ранее "Телеграф" писал, что людей, отмеченных в списках на обмен, который не произошел из-за падения Ил-76 в Белгородской области, не было во время масштабного обмена пленными 31 января. Россияне продолжают утверждать, что эти защитники погибли, но доказательств этого нет.