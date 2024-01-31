Ночная атака на Украину: есть пострадавшие и разрушения в нескольких областях (фото и видео)

Один человек попал в реанимацию

В ночь на 31 января россияне атаковали Украину 20-ю "шахедами" и тремя баллистическими ракетами. Силы обороны Украины уничтожили 14 вражеских беспилотников.

"В ночь на 31 января 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, Чауда и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской обл – РФ", — сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Украины.

Вражеские шахеды были сбиты Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины. Их уничтожили в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Харьков

Около 22:40 30 января россияне ударили беспилотниками по жилым кварталам Харькова. В разных районах города вспыхнуло несколько пожаров.

"Горели крыша частного жилого дома, гаражи, 2 легковых автомобиля, крыша двухэтажного и административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв. Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение. По предварительным данным, 3 человека получили травмы", — сообщили в ГСЧС.

Днепропетровщина

Кроме того, поздним вечером российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольщину Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Под ударом было одно из сел Марганецкой общины. К счастью, люди не пострадали.

Николаевщина

Как сообщили в Силах обороны юга, подразделениями ПВО было сбито 7 "шахедов": 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области. В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Охранник торгового павильона получил ранения и попал в реанимацию. Вспыхнул пожар, огонь охватил 600 кв.м, его уже потушили.

Как сообщал "Телеграф", за сутки 30 января на фронте произошло 88 боевых столкновений. Больше всего боев произошло под Авдеевкой, кроме того, враг усилил давление на Херсонском направлении.